Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 40 боїв від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 19.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося чотири ворожі атаки, одне боєзіткнення триває до цього часу. Авіація загарбників завдала чотирьох ударів, скинувши при цьому сім керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 130 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах населених пунктів Липці та Стариця, боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку триває атака російських окупантів в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Торське, Серебрянка. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби противник активних дій не проводив.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну ворожу атаку в районі Часового Яру.