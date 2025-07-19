Между ВСУ и армией РФ произошло почти 40 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре вражеских атаки, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом семь управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 130 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах населенных пунктов Липцы и Старица, боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении идет атака российских оккупантов в районе Голубовки.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Торское, Серебрянка. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении с начала суток противник активных действий не производил.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отразили одну вражескую атаку в районе Часового Яра.