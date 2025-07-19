Между ВСУ и армией РФ произошло почти 40 боев с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 38.
Главные тезисы
- На фронте произошло около 40 боев между ВСУ и российской армией за последние сутки.
- Оперативная информация Генерального штаба ВСУ предоставляет актуальные данные по ситуации на фронте 19 июля.
Актуальная ситуация на фронте 19 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре вражеских атаки, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом семь управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 130 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах населенных пунктов Липцы и Старица, боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении идет атака российских оккупантов в районе Голубовки.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Торское, Серебрянка. Сейчас продолжаются два боестолкновения.
На Северском направлении с начала суток противник активных действий не производил.
На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отразили одну вражескую атаку в районе Часового Яра.
На Торецком направлении наши защитники отразили четыре вражеских попытки вклиниться в нашу оборону в районах Дилиевки и Торецкая, еще одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 15 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Орехово, Дачное и Покровское. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 13 атак. Вражеская авиация нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Белицкое.
В Новопавловском направлении украинские защитники остановили один штурм вражеских войск в районе населенного пункта Шевченко.
На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не производил.
На Ореховском направлении украинские за текущие сутки произошло одно боестолкновение вблизи Каменского, кроме того, враг нанес авиаудары по населенным пунктам Малая Токмачка, Красная Криница, Новоданиловка, Плавные и Приморское.
На Приднепровском направлении враг нанес авиаудары по населенным пунктам Тягинко и Львову, штурмовых действий не проводил.
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