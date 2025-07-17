ВСУ ликвидировали почти 1200 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали почти 1200 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 17 июля 2025 года, составляют около 1 млн 38 тыс. 650 человек, из них 1190 человек за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • В течение последних суток ВСУ ликвидировали более 1200 оккупантов РФ, общие потери российских войск превысили 1 миллион человек.
  • Российские войска понесли значительные потери в технике, включая 4 танка и 43 артиллерийские системы.
  • Согласно данным Генерального штаба ВСУ, российская армия потеряла более 11 тысяч танков, почти 23 тысячи боевых бронированных машин и более 30 тысяч артиллерийских систем.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Потери РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11029 (+4),

  • боевых бронированных машин — 22996 (+1),

  • артиллерийских систем — 30438 (+43),

  • РСЗО — 1440 (+0),

  • средств ПВО — 1197 (+1),

  • самолетов — 421 (+0),

  • вертолетов — 340 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 46414 (+250),

  • крылатых ракет — 3491 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 55383 (+154),

  • специальной техники — 3932 (+0).

Данные уточняются.

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