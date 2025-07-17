ВСУ ликвидировали почти 1200 оккупантов РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 17 июля 2025 года, составляют около 1 млн 38 тыс. 650 человек, из них 1190 человек за минувшие сутки.
Главные тезисы
- В течение последних суток ВСУ ликвидировали более 1200 оккупантов РФ, общие потери российских войск превысили 1 миллион человек.
- Российские войска понесли значительные потери в технике, включая 4 танка и 43 артиллерийские системы.
- Согласно данным Генерального штаба ВСУ, российская армия потеряла более 11 тысяч танков, почти 23 тысячи боевых бронированных машин и более 30 тысяч артиллерийских систем.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.
Также российская армия потеряла:
танков — 11029 (+4),
боевых бронированных машин — 22996 (+1),
артиллерийских систем — 30438 (+43),
РСЗО — 1440 (+0),
средств ПВО — 1197 (+1),
самолетов — 421 (+0),
вертолетов — 340 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 46414 (+250),
крылатых ракет — 3491 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 55383 (+154),
специальной техники — 3932 (+0).
Данные уточняются.