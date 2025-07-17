ЗСУ ліквідували майже 1200 окупантів РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 17 липня 2025 року, становлять близько 1 млн 38 тис. 650 осіб, з них 1190 осіб за минулу добу.
Головні тези:
- ЗСУ за останню добу ліквідували понад 1200 окупантів РФ, підсумкові втрати російських військ досягли понад 1 млн осіб.
- Російські війська зазнали значних втрат у техніці: 4 танки, 43 артилерійські системи та іншої техніки.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.
Також російська армія втратила:
танків — 11029 (+4),
бойових броньованих машин — 22996 (+1),
артилерійських систем — 30438 (+43),
РСЗВ — 1440 (+0),
засобів ППО — 1197 (+1),
літаків — 421 (+0),
гелікоптерів — 340 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 46414 (+250),
крилатих ракет — 3491 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 55383 (+154),
спеціальної техніки — 3932 (+0).
Дані уточнюються.