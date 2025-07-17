ЗСУ ліквідували майже 1200 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували майже 1200 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 17 липня 2025 року, становлять близько 1 млн 38 тис. 650 осіб, з них 1190 осіб за минулу добу.

Головні тези:

  • ЗСУ за останню добу ліквідували понад 1200 окупантів РФ, підсумкові втрати російських військ досягли понад 1 млн осіб.
  • Російські війська зазнали значних втрат у техніці: 4 танки, 43 артилерійські системи та іншої техніки.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Втрати РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11029 (+4),

  • бойових броньованих машин — 22996 (+1),

  • артилерійських систем — 30438 (+43),

  • РСЗВ — 1440 (+0),

  • засобів ППО — 1197 (+1),

  • літаків — 421 (+0),

  • гелікоптерів — 340 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 46414 (+250),

  • крилатих ракет — 3491 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 55383 (+154),

  • спеціальної техніки — 3932 (+0).

Дані уточнюються.

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