ЗСУ знешкодили майже 70 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знешкодили майже 70 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загалом від початку цієї доби відбулося 115 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Головні тези:

  • За останню добу ЗСУ знешкодили майже 70 окупантів на Покровському напрямку, відбивши 35 штурмів.
  • Українські військові завдали вогневого ураження російським загарбникам, використовуючи різноманітні засоби оборони.
  • На напрямку також було зафіксовано ракетні удари, авіаційні атаки та обстріли населених пунктів.

ЗСУ знешкодили майже 70 окупантів РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 19.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники завдали чотирьох ракетних ударів застосувавши 31 ракету, 44 авіаційних ударів, скинувши при цьому 72 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1375 дронів-камікадзе та здійснили 4151 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська.

Наші захисники відбили 35 штурмів, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

Ворожа авіація завдала авіаударів по районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 67 окупантів, з яких 51 — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили один мотоцикл, десять безпілотних літальних апаратів та один термінал супутникового зв’язку.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Лиманський, Покровський та Новопавлівський стали найгарячішими напрямками фронту
Генштаб ЗСУ
гармата
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті — Покровський напрямок залишається найгарячішим
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ описали нову тактику армії РФ під Покровськом
окупант

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?