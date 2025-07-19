ЗСУ знешкодили майже 70 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 115 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

ЗСУ знешкодили майже 70 окупантів РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 19.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники завдали чотирьох ракетних ударів застосувавши 31 ракету, 44 авіаційних ударів, скинувши при цьому 72 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1375 дронів-камікадзе та здійснили 4151 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська.

Наші захисники відбили 35 штурмів, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Поширити

Ворожа авіація завдала авіаударів по районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 67 окупантів, з яких 51 — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили один мотоцикл, десять безпілотних літальних апаратів та один термінал супутникового зв’язку.