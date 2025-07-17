Ситуація на фронті — Покровський напрямок залишається найгарячішим

Оперативна інформація станом на 16:00 17.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім атак ворожих військ. Крім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 181 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населеного пункту Вовчанськ, ще одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Окіп, Борщова, Вовчанськ, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Шандриголового, п’ять боєзіткнень досі тривають.

Двічі окупанти намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили чотири атаки противника у бік Ступочок, Білої Гори та Предтечиного.