Генштаб ЗСУ звітує про колосальні втрати армії РФ — інфографіка

Протягом минулої доби українські воїни встигли ліквідувати 1230 російських загарбників. Окрім того, бійці ЗСУ знешкодили 3 танки, 6 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 245 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів.
Головні тези:
- Почався 1238 день повномасштабної агресії Росії проти України.
- Загалом на фронті відбулося 185 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 15 липня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1036290 (+1230) осіб / persons
танків — 11022 (+3) од
бойових броньованих машин — 22993 (+6) од
артилерійських систем — 30346 (+52) од
РСЗВ — 1440 (+2) од
засоби ППО — 1194 (+0) од
літаків — 421 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 45880 (+245)
крилаті ракети — 3491 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 55147 (+122)
спеціальна техніка — 3932 (+0)
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом 14 липня авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 11 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та п’ять пунктів управління армії РФ.
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