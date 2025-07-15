Генштаб ВСУ отчитывается о колоссальных потерях армии РФ — инфографика
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ отчитывается о колоссальных потерях армии РФ — инфографика

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 15 июля 2025 года
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За прошедшие сутки украинские воины успели ликвидировать 1230 российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ обезвредили 3 танка, 6 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня, 245 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1238-й день полномасштабной агрессии России против Украины.
  • Всего на фронте произошло 185 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 15 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1036290 (+1230) человек/persons

  • танков — 11022 (+3) ед

  • боевых бронированных машин — 22993 (+6) ед

  • артиллерийских систем — 30346 (+52) ед

  • РСЗО — 1440 (+2) ед

  • средства ПВО — 1194 (+0) ед

  • самолетов — 421 (+0) ед

  • вертолетов — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 45880 (+245)

  • крылатые ракеты — 3491 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 55147 (+122)

  • специальная техника — 3932 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что в течение 14 июля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 11 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и пять пунктов управления армии РФ.

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