Генштаб ВСУ отчитывается о колоссальных потерях армии РФ — инфографика

За прошедшие сутки украинские воины успели ликвидировать 1230 российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ обезвредили 3 танка, 6 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня, 245 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 15 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1036290 (+1230) человек/persons

танков — 11022 (+3) ед

боевых бронированных машин — 22993 (+6) ед

артиллерийских систем — 30346 (+52) ед

РСЗО — 1440 (+2) ед

средства ПВО — 1194 (+0) ед

самолетов — 421 (+0) ед

вертолетов — 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 45880 (+245)

крылатые ракеты — 3491 (+0)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 55147 (+122)

специальная техника — 3932 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что в течение 14 июля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 11 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и пять пунктов управления армии РФ.