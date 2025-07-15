Генштаб ВСУ отчитывается о колоссальных потерях армии РФ — инфографика

За прошедшие сутки украинские воины успели ликвидировать 1230 российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ обезвредили 3 танка, 6 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня, 245 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1238-й день полномасштабной агрессии России против Украины.
- Всего на фронте произошло 185 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 15 июля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1036290 (+1230) человек/persons
танков — 11022 (+3) ед
боевых бронированных машин — 22993 (+6) ед
артиллерийских систем — 30346 (+52) ед
РСЗО — 1440 (+2) ед
средства ПВО — 1194 (+0) ед
самолетов — 421 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 45880 (+245)
крылатые ракеты — 3491 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 55147 (+122)
специальная техника — 3932 (+0)
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что в течение 14 июля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 11 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и пять пунктов управления армии РФ.
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