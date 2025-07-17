Ситуация на фронте — Покровское направление остается самым горячим

С начала этих суток произошло 72 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
Главные тезисы
- На Покровском направлении остается самая напряженная ситуация, с десятками боевых столкновений ежесуточно.
- Украинская армия успешно отражает атаки и наносит сопротивление российским захватчикам на различных участках фронта.
Актуальная ситуация на фронте 17 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь атак вражеских войск. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также произвел 181 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенного пункта Волчанск, еще одно боестолкновение продолжается. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Окип, Борщева, Волчанск, Чугуновка.
На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай и в направлении Песчаного.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодцы, Серебрянка и в сторону Шандриголового, пять боеприкосновений до сих пор продолжаются.
Дважды кафиры пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григоровки.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре атаки противника в сторону Ступочек, Белой Горы и Предтечиного.
На Торецком направлении враг совершил шесть штурмовых действий в районах Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки. Одно сражение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Зверевое, Удачное, Муравка, Алексеевка и Покровска и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 25 атак противника, три боестолкновения продолжаются до сих пор.
В Новопавловском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко. Силы обороны отразили три вражеских штурма, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях вражеских атак не зафиксировано, однако враг нанес авиаудары по Степногорску и Ольговке.
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