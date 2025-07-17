Ситуация на фронте — Покровское направление остается самым горячим

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь атак вражеских войск. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также произвел 181 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенного пункта Волчанск, еще одно боестолкновение продолжается. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Окип, Борщева, Волчанск, Чугуновка.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодцы, Серебрянка и в сторону Шандриголового, пять боеприкосновений до сих пор продолжаются.

Дважды кафиры пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре атаки противника в сторону Ступочек, Белой Горы и Предтечиного.