Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 120 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одиннадцать боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив десять управляемых бомб, совершил 141 обстрел, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил семь наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Чугуновка.

На Купянском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленой Рощи — в сторону населенного пункта Новоосиново.

На Лиманском направлении враг семнадцать раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодцы, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка и Дроновка.

На Северском направлении противник проводил два наступательных действия в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили четыре штурмовых действия российских захватчиков. Враг пытался прорваться в районе населённых пунктов Клищиевка и Белая Гора.