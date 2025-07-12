Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 120 боев

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов и принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 120 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно сдерживают наступление российских войск на разных направлениях фронта.
- В течение одного дня произошло 120 боевых столкновений с армией РФ, включая авиационные удары и обстрелы населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 12 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одиннадцать боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив десять управляемых бомб, совершил 141 обстрел, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил семь наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Чугуновка.
На Купянском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленой Рощи — в сторону населенного пункта Новоосиново.
На Лиманском направлении враг семнадцать раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодцы, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка и Дроновка.
На Северском направлении противник проводил два наступательных действия в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении украинские защитники отразили четыре штурмовых действия российских захватчиков. Враг пытался прорваться в районе населённых пунктов Клищиевка и Белая Гора.
На Торецком направлении наши защитники отбили шесть атак оккупантов вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 36 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Орехово, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Филипп. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 30 атак противника.
На Новопавловском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Дачное, Филиал, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Волшебное.
На Ореховском направлении украинские воины отразили два штурмовых действия врага в районе Каменского. Населенные пункты Новоандреевка и Плавные потерпели авиационные удары управляемыми бомбами.
На Приднепровском направлении враг пять раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.
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