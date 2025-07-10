Ситуация на фронте обострилась — ВСУ отразили 114 штурмов армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте обострилась — ВСУ отразили 114 штурмов армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток на фронте произошло 114 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Главные тезисы

  • На фронте произошло 114 боевых столкновений, где украинские военные успешно отразили 114 штурмов армии РФ.
  • Противник совершил 163 обстрела и пять авиационных ударов, однако планы российских войск украинские защитники эффективно разрушили.

Актуальная ситуация на фронте 10 июля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник совершал 15 наступательных действий, в настоящее время два боестолкновения продолжаются. Противник нанес пять авиационных ударов, в общей сложности сбросил восемь управляемых авиационных бомб и произвел 163 обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили наступление врага в районе Старицы.

  • На Купянском направлении с начала суток враг дважды шел вперед на позиции наших защитников в районе населенного пункта Степная Новоселовка, в настоящее время идет бой.

  • На Лиманском направлении сегодня произошло 20 боестолкновений, шесть из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодцы, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

  • На Северском направлении противник совершил сегодня восемь атак, шесть из которых украинские воины уже успешно остановили. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

  • На Краматорском направлении наши защитники отразили две атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районе Временного Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • Силы обороны уже успешно остановили четыре вражеских атаки на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Екатериновка.

  • На Покровском направлении российские войска 38 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Шевченко, Зверевое, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Орехово и Алексеевка. Наши защитники уже отбили 32 вражеских атака, бои не утихают.

  • В Новопавловском направлении украинские защитники отбили 18 атак противника вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Мирное, Шевченко и Зеленое Поле. Пять вражеских атак до сих пор продолжаются.

  • Авиация агрессора нанесла удары неуправляемыми авиаракетами по населенным пунктам Железнодорожное на Гуляйпольском направлении и по населенному пункту Плавни — на Ореховском.

  • На Приднепровском направлении агрессор проводил четыре бесполезных атаки в сторону позиций наших защитников, еще одно боестолкновение продолжается.

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