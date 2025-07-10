Ситуация на фронте обострилась — ВСУ отразили 114 штурмов армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник совершал 15 наступательных действий, в настоящее время два боестолкновения продолжаются. Противник нанес пять авиационных ударов, в общей сложности сбросил восемь управляемых авиационных бомб и произвел 163 обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили наступление врага в районе Старицы.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды шел вперед на позиции наших защитников в районе населенного пункта Степная Новоселовка, в настоящее время идет бой.

На Лиманском направлении сегодня произошло 20 боестолкновений, шесть из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодцы, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

На Северском направлении противник совершил сегодня восемь атак, шесть из которых украинские воины уже успешно остановили. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении наши защитники отразили две атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районе Временного Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.