Ситуація на фронті загострилася — ЗСУ відбили 114 штурмів армії РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 10.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні противник проводив 15 наступальних дій, на даний час два боєзіткнення тривають. Противник завдав п’ять авіаційних ударів, загалом скинув вісім керованих авіаційних бомб, та здійснив 163 обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ ворога в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог двічі йшов вперед на позиції наших захисників в районі населеного пункту Степова Новоселівка, на даний час триває бій.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулось 20 боєзіткнень, шість з яких триває дотепер. Ворог атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні вісім атак, шість з яких українські воїни вже успішно зупинили. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного та Білої Гори. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.