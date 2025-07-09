Між ЗСУ та армією РФ відбулося 112 боїв від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 09.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім боєзіткнень. Противник завдав 5 авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 170 артилерійських обстрілів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили п’ять атак агресора в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше та в бік Липців і Петро-Іванівки. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка, Кругле, Одрадне та Артільне.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в бік Серебрянки. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби ворог провів шість наступальних дій у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивали чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного, ще два боєзіткнення тривають.