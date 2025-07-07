Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 07.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили чотири ворожих атаки, ще одне боєзіткнення триває. Авіація загарбників завдала п’яти ударів, скинувши при цьому вісім керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог сім разів атакував у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та у бік Кутьківки, три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили атаку в районі Голубівки, отримали відсіч.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки й Ольгівки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Маркового, Предтечиного і Білої Гори. Підрозділи Сил оборони відбили всі чотири атаки.