Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати
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За останню добу з 6 на 7 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1100 солдатів і 33 артилерійські системи.

Головні тези:

  • За останню добу армія російських загарбників втратила 1100 солдатів та 33 артилерійські системи на фронті.
  • Загальні бойові втрати армії РФ у війні проти України орієнтовно становлять близько 1 027 540 поранених чи ліквідованих осіб.
  • Кількість втрат у армії РФ за період з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2025 року: 10 995 танків, 22 963 бойових броньованих машин, 29 993 артилерійських систем тощо.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Актуальні втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 027 540 (+1100) осіб поранені/ліквідовані;

  • танків — 10 995 (+3) одиниць;

  • бойових броньованих машин — 22 963 (+7) одиниці;

  • артилерійських систем — 29 993 (+33) одиниці;

  • РСЗВ — 1 432 (+2) одиниці;

  • засобів ППО — 1 192 (+0) одиниці;

  • літаків — 421 (+1) одиниця;

  • вертольотів — 340 одиниць (+0);

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 44 058 (+233) одиниць;

  • крилатих ракет — 3439 одиниць (+0);

  • кораблів/катерів — 28 одиниць (+0);

  • підводних човнів — 1 одиниць (+0);

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 54 370 (+118) одиниць;

  • спеціальної техніки — 3927 (+2) одиниць.

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