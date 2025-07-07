Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ у війні проти України

За останню добу з 6 на 7 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1100 солдатів і 33 артилерійські системи.
Головні тези:
- За останню добу армія російських загарбників втратила 1100 солдатів та 33 артилерійські системи на фронті.
- Загальні бойові втрати армії РФ у війні проти України орієнтовно становлять близько 1 027 540 поранених чи ліквідованих осіб.
- Кількість втрат у армії РФ за період з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2025 року: 10 995 танків, 22 963 бойових броньованих машин, 29 993 артилерійських систем тощо.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 027 540 (+1100) осіб поранені/ліквідовані;
танків — 10 995 (+3) одиниць;
бойових броньованих машин — 22 963 (+7) одиниці;
артилерійських систем — 29 993 (+33) одиниці;
РСЗВ — 1 432 (+2) одиниці;
засобів ППО — 1 192 (+0) одиниці;
літаків — 421 (+1) одиниця;
вертольотів — 340 одиниць (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 44 058 (+233) одиниць;
крилатих ракет — 3439 одиниць (+0);
кораблів/катерів — 28 одиниць (+0);
підводних човнів — 1 одиниць (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн — 54 370 (+118) одиниць;
спеціальної техніки — 3927 (+2) одиниць.
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