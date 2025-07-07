Генштаб ВСУ обновил данные насчет потерь армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил данные насчет потерь армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
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За последние сутки с 6 на 7 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1100 солдат и 33 артиллерийских системы.

Главные тезисы

  • За последние сутки армия российских захватчиков потеряла 1100 солдат и 33 артиллерийских системы на фронте.
  • Общие боевые потери армии РФ в войне против Украины превышают 1 миллион человек, включая танки, бронемашины, артиллерию и другое военное оборудование.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Актуальные потери РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 7 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 027 540 (+1100) человек ранены/ликвидированы;

  • танков — 10 995 (+3) единиц;

  • боевых бронированных машин — 22 963 (+7) единицы;

  • артиллерийских систем — 29 993 (+33) единицы;

  • РСЗО — 1 432 (+2) единицы;

  • средств ПВО — 1192 (+0) единицы;

  • самолетов — 421 (+1) единица;

  • вертолетов — 340 единиц (+0);

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 44 058 (+233) единиц;

  • крылатых ракет — 3439 единиц (+0);

  • кораблей/катеров — 28 единиц (+0);

  • подводных лодок — 1 единиц (+0);

  • автомобильной техники и автоцистерн — 54 370 (+118) единиц;

  • специальной техники — 3927 (+2) единиц.

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