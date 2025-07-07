Генштаб ВСУ обновил данные насчет потерь армии РФ в войне против Украины

За последние сутки с 6 на 7 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1100 солдат и 33 артиллерийских системы.
Главные тезисы
- За последние сутки армия российских захватчиков потеряла 1100 солдат и 33 артиллерийских системы на фронте.
- Общие боевые потери армии РФ в войне против Украины превышают 1 миллион человек, включая танки, бронемашины, артиллерию и другое военное оборудование.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 7 июля 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 027 540 (+1100) человек ранены/ликвидированы;
танков — 10 995 (+3) единиц;
боевых бронированных машин — 22 963 (+7) единицы;
артиллерийских систем — 29 993 (+33) единицы;
РСЗО — 1 432 (+2) единицы;
средств ПВО — 1192 (+0) единицы;
самолетов — 421 (+1) единица;
вертолетов — 340 единиц (+0);
БпЛА оперативно-тактического уровня — 44 058 (+233) единиц;
крылатых ракет — 3439 единиц (+0);
кораблей/катеров — 28 единиц (+0);
подводных лодок — 1 единиц (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 54 370 (+118) единиц;
специальной техники — 3927 (+2) единиц.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-