Почти 100 боев произошло между ВСУ и армией РФ с начала суток

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 91 боевое столкновение.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 91 боевое столкновение между ВСУ и армией РФ.
- Противник нанес 4 авиаудара, сбросил 10 управляемых авиабомб и осуществил 121 обстрел наших позиций.
- На различных направлениях происходили атаки и попытки прорыва наших защитников.
Актуальная ситуация на фронте 5 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 15 боестолкновений. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив 10 управляемых авиабомб, а также осуществил 121 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки вражеских войск.
На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Голубовка и Колодец.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Мирное, Торское, Григоровка, три боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
Одну вражескую атаку отразили наши защитники в районе Белой Горы на Краматорском направлении.
На Торецком направлении враг совершил два штурмовых действия в районах населенных пунктов Торецк и Русин Яр. Одно сражение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций.
В Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Звезда, Толстой, Воскресенка, Шевченко, Новополь. Силы обороны отразили четыре вражеских штурма, еще пять атак продолжаются.
На Гуляйпольском направлении противник семь раз шел в атаку на позиции наших защитников в районе Малиновки. Пять боестолкновений еще продолжаются.
На Ореховском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников в Каменском районе.
На Приднепровском направлении украинские воины отразили одну атаку кафиров. Авиация агрессора нанесла авиаудар в районе Ольговки.
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