Почти 100 боев произошло между ВСУ и армией РФ с начала суток

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 15 боестолкновений. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив 10 управляемых авиабомб, а также осуществил 121 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.