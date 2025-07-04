Воздушные силы ВСУ поразили два командных пункта армии РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ поразили два командных пункта армии РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
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3 июля Воздушные Силы ВС Украины второй раз за текущую неделю успешно нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. Кроме того, наши защитники поразили командный пункт 20 мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Главные тезисы

  • Силы обороні Украины нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии РФ.
  • Защитники Украины также поразили командный пункт 20 мотострелковой дивизии на оккупированной территории Донецкой области.
  • Высокоточные удары обороны Украины ухудшают способность планирования операций российских войск в регионе.

Генштаб подтвердил поражение двух командных пунктов армии РФ

Потери противника уточняются, сообщил Генштаб ВСУ,

Наши постоянные высокоточные удары значительно снижают способность противника планировать и проводить операции в регионе. Все усилия, направленные на продолжение оккупации суверенной территории Украины, будут встречены точным возмездием и будут дорого стоить врагу.

Силы обороны Украины будут продолжать разрушать систему управления ВС агрессора.

Украина будет продолжать борьбу, пока все российские войска не будут выведены с суверенной территории нашего государства и не будет восстановлен справедливый и продолжительный мир.

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