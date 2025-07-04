Воздушные силы ВСУ поразили два командных пункта армии РФ

3 июля Воздушные Силы ВС Украины второй раз за текущую неделю успешно нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. Кроме того, наши защитники поразили командный пункт 20 мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.
Главные тезисы
- Силы обороні Украины нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии РФ.
- Защитники Украины также поразили командный пункт 20 мотострелковой дивизии на оккупированной территории Донецкой области.
- Высокоточные удары обороны Украины ухудшают способность планирования операций российских войск в регионе.
Генштаб подтвердил поражение двух командных пунктов армии РФ
Потери противника уточняются, сообщил Генштаб ВСУ,
Силы обороны Украины будут продолжать разрушать систему управления ВС агрессора.
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