Повітряні сили ЗСУ уразили два командних пункти армії РФ

3 липня Повітряні Сили ЗС України вдруге за поточний тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ. Крім того, наші захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.
Головні тези:
- Високоточні удари сил оборони України поглиблюють поразки російських військ та знижують їх здатність планувати операції в регіоні.
- Україна визначена захищати свою суверенну територію і продовжує руйнувати систему управління Збройних сил агресора.
- Метою України є виведення всіх російських військ з суверенної території та відновлення миру на кордонах держави.
Генштаб підтвердив ураження двох командних пунктів армії РФ
Втрати противника уточнюються, повідомив генштаб ЗСУ,
Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора.
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