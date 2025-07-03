Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об'єкта ВПК Росії у Липецькій області
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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об'єкта ВПК Росії у Липецькій області

Генштаб ЗСУ
бавовна
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У межах зниження наступальних можливостей збройних сил російського агресора, у ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АО "Енергія“ (Єлець, Липецька область РФ).

Головні тези:

  • У ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ здійснили вогневе ураження важливого об'єкта воєнно-промислового комплексу Росії в Липецькій області.
  • Зазначений завод був виробником батарей та акумуляторів для різних видів збройних сил РФ, включаючи керовані ракети та авіаційні бомби з підвищеною точністю.
  • Також підтверджено ураження складу з боєкомплектами армії Росії в районі Великого Оріхового на ТОТ Донеччини, що спричинило потужну вторинну детонацію.

Уражено важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу ворога

Цей завод займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження збройних сил РФ

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ,

Зокрема для універсальних модулів планерування та корекції. Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю.

Окрім цього, дане підприємство ВПК виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено.

Результати вогневого ураження уточнюються.

Також у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження складі з БК армії Росії у районі Великого Оріхового на ТОТ Донеччини.

Ціль успішно уражено. Фіксувалася потужна вторинна детонація, характер якої вказує на вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

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