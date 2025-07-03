Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об'єкта ВПК Росії у Липецькій області

У межах зниження наступальних можливостей збройних сил російського агресора, у ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АО "Енергія“ (Єлець, Липецька область РФ).

Уражено важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу ворога

Цей завод займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження збройних сил РФ

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ,

Зокрема для універсальних модулів планерування та корекції. Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю.

Окрім цього, дане підприємство ВПК виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено.

Результати вогневого ураження уточнюються.

Також у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження складі з БК армії Росії у районі Великого Оріхового на ТОТ Донеччини.

Ціль успішно уражено. Фіксувалася потужна вторинна детонація, характер якої вказує на вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню. Поширити

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.