Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об'єкта ВПК Росії у Липецькій області

У межах зниження наступальних можливостей збройних сил російського агресора, у ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АО "Енергія“ (Єлець, Липецька область РФ).
Головні тези:
- У ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ здійснили вогневе ураження важливого об'єкта воєнно-промислового комплексу Росії в Липецькій області.
- Зазначений завод був виробником батарей та акумуляторів для різних видів збройних сил РФ, включаючи керовані ракети та авіаційні бомби з підвищеною точністю.
- Також підтверджено ураження складу з боєкомплектами армії Росії в районі Великого Оріхового на ТОТ Донеччини, що спричинило потужну вторинну детонацію.
Уражено важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу ворога
Цей завод займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження збройних сил РФ
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ,
Зокрема для універсальних модулів планерування та корекції. Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю.
Окрім цього, дане підприємство ВПК виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.
Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено.
Результати вогневого ураження уточнюються.
Також у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження складі з БК армії Росії у районі Великого Оріхового на ТОТ Донеччини.
Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.
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