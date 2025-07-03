Генштаб ВСУ подтвердил поражение объекта ВПК России в Липецкой области

В рамках снижения наступательных возможностей вооруженных сил российского агрессора в ночь на 3 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны произвели огненное поражение АО "Энергия" (Елец, Липецкая область РФ).

Поражён важный объект военно-промышленного комплекса врага

Этот завод занимается обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для поражения вооруженных сил РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ,

В частности, для универсальных модулей планирования и коррекции. Это российская разработка, превращающая обычные свободнопадающие авиационные бомбы в планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью.

Кроме этого, данное предприятие ВПК производит батареи и аккумуляторы для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», крылатых ракет морского базирования Х-35У и энергетических модулей для специализированных комплексов.

Зафиксированы взрывы на территории завода. Производство остановлено.

Результаты огневого поражения уточняются.

Также в Генштабе ВСУ подтвердили поражение в составе из БК армии России в районе Большого Орехового ТОТ Донетчины.

Цель успешно поражена. Фиксировалась мощная вторичная детонация, характер которой указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к реактивным системам залпового огня. Поделиться

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских окупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.