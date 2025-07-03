Генштаб ВСУ подтвердил поражение объекта ВПК России в Липецкой области

В рамках снижения наступательных возможностей вооруженных сил российского агрессора в ночь на 3 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны произвели огненное поражение АО "Энергия" (Елец, Липецкая область РФ).
Главные тезисы
- Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ провели успешное огненное поражение объекта военно-промышленного комплекса в Липецкой области, который производил батареи и аккумуляторы для вооруженных сил РФ.
- Поражение состава с боекомплектами армии России в районе Большого Орехового ТОТ Донеччины привело к мощной вторичной детонации, указывающей на взрывы различного вооружения.
- Завод, занимающийся производством батарей и аккумуляторов для российских вооруженных сил, был атакован, приведя к остановке производства и фиксации взрывов на его территории.
Поражён важный объект военно-промышленного комплекса врага
Этот завод занимается обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для поражения вооруженных сил РФ.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ,
В частности, для универсальных модулей планирования и коррекции. Это российская разработка, превращающая обычные свободнопадающие авиационные бомбы в планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью.
Кроме этого, данное предприятие ВПК производит батареи и аккумуляторы для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», крылатых ракет морского базирования Х-35У и энергетических модулей для специализированных комплексов.
Зафиксированы взрывы на территории завода. Производство остановлено.
Результаты огневого поражения уточняются.
Также в Генштабе ВСУ подтвердили поражение в составе из БК армии России в районе Большого Орехового ТОТ Донетчины.
Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских окупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
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