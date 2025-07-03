Генштаб ВСУ подтвердил поражение объекта ВПК России в Липецкой области
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб ВСУ подтвердил поражение объекта ВПК России в Липецкой области

Генштаб ВСУ
бавовна
Read in English
Читати українською

В рамках снижения наступательных возможностей вооруженных сил российского агрессора в ночь на 3 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны произвели огненное поражение АО "Энергия" (Елец, Липецкая область РФ).

Главные тезисы

  • Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ провели успешное огненное поражение объекта военно-промышленного комплекса в Липецкой области, который производил батареи и аккумуляторы для вооруженных сил РФ.
  • Поражение состава с боекомплектами армии России в районе Большого Орехового ТОТ Донеччины привело к мощной вторичной детонации, указывающей на взрывы различного вооружения.
  • Завод, занимающийся производством батарей и аккумуляторов для российских вооруженных сил, был атакован, приведя к остановке производства и фиксации взрывов на его территории.

Поражён важный объект военно-промышленного комплекса врага

Этот завод занимается обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для поражения вооруженных сил РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ,

В частности, для универсальных модулей планирования и коррекции. Это российская разработка, превращающая обычные свободнопадающие авиационные бомбы в планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью.

Кроме этого, данное предприятие ВПК производит батареи и аккумуляторы для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», крылатых ракет морского базирования Х-35У и энергетических модулей для специализированных комплексов.

Зафиксированы взрывы на территории завода. Производство остановлено.

Результаты огневого поражения уточняются.

Также в Генштабе ВСУ подтвердили поражение в составе из БК армии России в районе Большого Орехового ТОТ Донетчины.

Цель успешно поражена. Фиксировалась мощная вторичная детонация, характер которой указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к реактивным системам залпового огня.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских окупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированном Крыму и России гремит мощная "бавовна" — видео
В Крыму и России снова громко
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная "бавовна". Дроны атаковали Москву и 9 областей РФ — видео
Россия
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна". Под удар попал Тамбовский пороховый завод РФ
В России пылает Тамбовский пороховый завод

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?