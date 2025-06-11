У Генштабі підтвердили ураження Тамбовського порохового заводу та двох складів БК армії РФ

Генштаб ЗСУ заявив про ураження низки важливих об’єктів ВПК на території РФ.
Головні тези:
- Силами СБС та інших підрозділів Збройних Сил України уражено Тамбовський пороховий завод та склади боєкомплекту армії РФ.
- Тамбовський пороховий завод виробляє порохи для стрілецької зброї, артилерії та реактивних систем, що використовуються у збройних конфліктах.
- У підсумку вогневого ураження зафіксовано пошкодження ФКП «Тамбовский пороховой завод» та складів боєкомплекту армії РФ в Курській та Воронезькій областях.
СБС уразили Тамбовський пороховий завод
У межах зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових матеріалів та використання боєприпасів, у ніч на 11 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора.
Зафіксовано ураження потужностей ФКП «Тамбовский пороховой завод» та горіння на його території.
Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу РФ, що залучений у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин.
У СБС уточнили, що Тамбовський пороховий завод знаходиться за 350 км від коржону України.
Окрім того, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому «Бутурліновка» у Воронезькій області РФ.
Результати вогневого ураження уточнюються.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.