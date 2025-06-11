У Генштабі підтвердили ураження Тамбовського порохового заводу та двох складів БК армії РФ

Генштаб ЗСУ заявив про ураження низки важливих об’єктів ВПК на території РФ.

СБС уразили Тамбовський пороховий завод

У межах зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових матеріалів та використання боєприпасів, у ніч на 11 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора.

Зафіксовано ураження потужностей ФКП «Тамбовский пороховой завод» та горіння на його території.

Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу РФ, що залучений у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин.

У СБС уточнили, що Тамбовський пороховий завод знаходиться за 350 км від коржону України.

Окрім того, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому «Бутурліновка» у Воронезькій області РФ.

Результати вогневого ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.