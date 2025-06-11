В Генштабе подтвердили поражение Тамбовского порохового завода и двух складов БК армии РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Генштабе подтвердили поражение Тамбовского порохового завода и двух складов БК армии РФ

Генштаб ВСУ
взрыв
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Генштаб ВСУ заявил о поражении ряда важных объектов ВПК на территории РФ.

Главные тезисы

  • Подразделения Вооруженных Сил Украины, в том числе Силы беспилотных систем, нанесли поражение Тамбовскому пороховому заводу и складам боекомплекта армии РФ.
  • Тамбовский пороховой завод производит порохи для стрелкового оружия, артиллерии и реактивных систем, вовлеченных в вооруженные конфликты.
  • Украинские вооруженные силы продолжают действия по снижению способностей противника по производству взрывчатых материалов и использованию боеприпасов.

СБС поразили Тамбовский пороховый завод

В рамках снижения способностей противника по изготовлению взрывчатых материалов и использованию боеприпасов, в ночь на 11 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.

Зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" и горение на его территории.

Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, вовлеченный в вооруженную агрессию против Украины. Там производятся порохи для разных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, применяемый в создании различных взрывчатых веществ.

В СБС уточнили, что Тамбовский пороховой завод находится в 350 км от коржона Украины.

Кроме того, зафиксированы взрывы в районах боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и состава аэродрома «Бутурлиновка» в Воронежской области РФ.

Результаты огневого поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

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