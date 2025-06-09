Генштаб підтвердив ураження військових літаків РФ на аеродромі "Саваслейка"

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому “Саваслейка”, що у Нижегородській області РФ.
Головні тези:
- Силами спеціальних операцій ЗСУ було завдано ураження по аеродрому “Саваслейка” у РФ в ніч на 9 червня.
- Російські військові літаки, зокрема МіГ-31 та Су-30/34, були уражені внаслідок успішної операції відповіді українських сил оборони.
Сили оборони України уразили російські військові літаки на аеродромі “Саваслейка”
Про успішну операцію з винищення авіації окупантів повідомив Генштаб ЗСУ.
Російський агресор використовує його для ударів по території України. З цього військового об’єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).
Результати бойової роботи уточнюються.
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