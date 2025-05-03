Сили оборони України збили другий літак РФ за добу — Зеленський

Внаслідок операції Сил оборони України на території тимчасово окупованого Криму було знищено ще один російський літак – другий за добу. Про це розповів у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Силами оборони України збито другий російський літак на території Криму за останню добу.
- Президент України повідомив про успішну операцію зі знищення російського літака та військових складів армії РФ.
Україна знищила другий за добу російський літак
Президент також заявив про знищення військових складів армії РФ.
Нагадаємо, що 2 травня спецпідрозділ Головного управління розвідки України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідували російський Су-30.
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