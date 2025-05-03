Силы обороны Украины сбили второй самолет РФ за сутки — Зеленский

В результате операции Сил обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма был уничтожен еще один российский самолет – второй за сутки. Об этом рассказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины под руководством президента Владимира Зеленского сбили второй российский самолет за сутки на территории Крыма.
- Президент подчеркнул успешность операции по уничтожению российского самолета и военных складов армии РФ, демонстрируя украинские возможности.
- Ликвидация второго российского самолета является значимым показателем эффективности действий Украины в защите своей территории.
Украина уничтожила второй за сутки российский самолет
Президент также заявил об уничтожении военных складов армии РФ.
Напомним, что 2 мая спецподразделение Главного управления разведки Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидировали российский Су-30.
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