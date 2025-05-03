Силы обороны Украины сбили второй самолет РФ за сутки — Зеленский
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Проиcшествия
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Силы обороны Украины сбили второй самолет РФ за сутки — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
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В результате операции Сил обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма был уничтожен еще один российский самолет – второй за сутки. Об этом рассказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины под руководством президента Владимира Зеленского сбили второй российский самолет за сутки на территории Крыма.
  • Президент подчеркнул успешность операции по уничтожению российского самолета и военных складов армии РФ, демонстрируя украинские возможности.
  • Ликвидация второго российского самолета является значимым показателем эффективности действий Украины в защите своей территории.

Украина уничтожила второй за сутки российский самолет

Президент также заявил об уничтожении военных складов армии РФ.

Блестящее было сбивание российского самолета с нашего морского дрона. Доказательство украинских возможностей. Очень точно наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма. Минус еще один, второй российский самолет в сутки. Также уничтожены военные склады.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Напомним, что 2 мая спецподразделение Главного управления разведки Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидировали российский Су-30.

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