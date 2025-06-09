Генштаб подтвердил поражение военных самолетов РФ на аэродроме "Саваслейка"
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Генштаб подтвердил поражение военных самолетов РФ на аэродроме "Саваслейка"

Генштаб ВСУ
бавовна
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В ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка", расположенному в Нижегородской области РФ.

Главные тезисы

  • Силы специальных операций ВСУ провели успешную операцию поражения российских военных самолетов на аэродроме “Саваслейка”.
  • Российские истребители, включая МиГ-31 и Су-30/34, были поражены украинскими силами обороны.
  • Аэродром “Саваслейка” использовался российским агрессором для ударов по территории Украины.

Силы обороны Украины поразили российские военные самолеты на аэродроме "Саваслейка"

Об успешной операции по уничтожению авиации окупантов сообщил Генштаб ВСУ.

Российский агрессор использует его для ударов по территории Украины. С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34).

Результаты боевой работы уточняются.

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