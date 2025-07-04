Что происходит на фронте — сводка Генштаба ВСУ

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 77 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения вражеских войск вглубь украинской территории.
- С начала суток произошло 77 боевых столкновений по разным направлениям.
Актуальная ситуация на фронте 4 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 11 боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки вражеских войск, еще два боестолкновения продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Глубокого и Зеленого. Авиаудару подвергся населенный пункт Ольховатка.
На Купянском направлении российские оккупанты четыре раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Голубовка и Зеленый Гай, сейчас идет бой.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина и Торское, четыре боестолкновения продолжаются.
На Торецком направлении враг совершил три штурмовых действия в сторону населенных пунктов Романовка, Русин Яр и Яблоновка. Одно сражение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и отразили 27 атак противника, три боестолкновения продолжаются. Авиация противника сбросила авиабомбы на Новопавловку.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко. Силы обороны отбили восемь вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского и Новоандреевки. Авиация агрессора нанесла авиаудары по району Каменского.
На Приднепровском направлении украинские воины отразили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста, еще одно боестолкновение продолжается.
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