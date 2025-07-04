Что происходит на фронте — сводка Генштаба ВСУ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 11 боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки вражеских войск, еще два боестолкновения продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Глубокого и Зеленого. Авиаудару подвергся населенный пункт Ольховатка.

На Купянском направлении российские оккупанты четыре раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Голубовка и Зеленый Гай, сейчас идет бой.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина и Торское, четыре боестолкновения продолжаются.