ВСУ ликвидировали 1 тыс оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 1 тыс оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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За последние сутки со 2 на 3 июля армия России потеряла на фронте 1000 солдат, танк и 5 боевых бронированных машин.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1000 оккупантов Российской Федерации на фронте.
  • Российская армия понесла серьезные потери: 1000 солдат, танк и 5 бронированных машин были уничтожены.
  • Общие боевые потери противника в войне с Украиной составляют более миллиона раненых или ликвидированных лиц, а также значительное количество потерянной техники и средств.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Утраты армии РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 3 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 023 090 (+1000) человек ранены/ликвидированы;

  • танков — 10 986 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 936 (+5) ед;

  • артиллерийских систем — 29 815 (+21) ед;

  • РСЗО — 1427 ед. (+0);

  • средств ПВО — 1191 ед. (+0);

  • самолетов — 420 ед. (+0);

  • вертолетов — 340 ед. (+0);

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 43 098 (+85) ед;

  • крылатых ракет — 3436 ед. (+0);

  • кораблей/катеров — 28 ед. (+0);

  • подводных лодок — 1 ед. (+0);

  • автомобильной техники и автоцистерн — 53 887 (+101) ед;

  • специальной техники — 3922 (+1) ед.

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