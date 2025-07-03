ВСУ ликвидировали 1 тыс оккупантов РФ в течение суток

За последние сутки со 2 на 3 июля армия России потеряла на фронте 1000 солдат, танк и 5 боевых бронированных машин.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1000 оккупантов Российской Федерации на фронте.
- Российская армия понесла серьезные потери: 1000 солдат, танк и 5 бронированных машин были уничтожены.
- Общие боевые потери противника в войне с Украиной составляют более миллиона раненых или ликвидированных лиц, а также значительное количество потерянной техники и средств.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 3 июля 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 023 090 (+1000) человек ранены/ликвидированы;
танков — 10 986 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 22 936 (+5) ед;
артиллерийских систем — 29 815 (+21) ед;
РСЗО — 1427 ед. (+0);
средств ПВО — 1191 ед. (+0);
самолетов — 420 ед. (+0);
вертолетов — 340 ед. (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 43 098 (+85) ед;
крылатых ракет — 3436 ед. (+0);
кораблей/катеров — 28 ед. (+0);
подводных лодок — 1 ед. (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 53 887 (+101) ед;
специальной техники — 3922 (+1) ед.
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