ВСУ ликвидировали более 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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С начала суток произошло 140 боевых столкновений, противник нанес два ракетных и 50 авиационных ударов, применив семь ракет и 60 управляемых авиабомб, использовал для ударов 1206 дронов-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении ВСУ отразили агрессию оккупантов, ликвидировав более 120 российских врагов в течение суток.
  • Бои продолжаются, произошло 140 боевых столкновений, противник применил ракетные и авиационные удары, а также дроны-камикадзе.
  • Российские оккупанты активны в регионах населенных пунктов, но украинские войска успешно справляются с их атаками.

Покровское направление остается самым горячим на фронте

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 41 штурмовое и наступательное действие.

Активность российских окупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Дачное, Алексеевка, Орехово и в направлениях Владимировки, Разиного, Молодецкого.

Бои не утихают до этого в четырех локациях. Авиационные удары КАБами враг нанес по районам населенных пунктов Полтавка и Маяк.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 124 и ранили 87 окупантов в данном направлении.

Уничтожили:

  • 13 мотоциклов,

  • 2 пушки,

  • 6 БпЛА,

  • 3 терминала спутниковой связи,

  • пункт управления БпЛА,

  • 2 укрытия для личного состава.

Кроме этого повреждены четыре мотоцикла, два орудия, три миномета и три укрытия личного состава противника.

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