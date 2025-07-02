ВСУ ликвидировали более 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала суток произошло 140 боевых столкновений, противник нанес два ракетных и 50 авиационных ударов, применив семь ракет и 60 управляемых авиабомб, использовал для ударов 1206 дронов-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Покровское направление остается самым горячим на фронте

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 41 штурмовое и наступательное действие.

Активность российских окупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Дачное, Алексеевка, Орехово и в направлениях Владимировки, Разиного, Молодецкого.

Бои не утихают до этого в четырех локациях. Авиационные удары КАБами враг нанес по районам населенных пунктов Полтавка и Маяк.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 124 и ранили 87 окупантов в данном направлении.

Уничтожили:

13 мотоциклов,

2 пушки,

6 БпЛА,

3 терминала спутниковой связи,

пункт управления БпЛА,

2 укрытия для личного состава.

Кроме этого повреждены четыре мотоцикла, два орудия, три миномета и три укрытия личного состава противника.