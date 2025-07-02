ВСУ ликвидировали более 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала суток произошло 140 боевых столкновений, противник нанес два ракетных и 50 авиационных ударов, применив семь ракет и 60 управляемых авиабомб, использовал для ударов 1206 дронов-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Главные тезисы
- На Покровском направлении ВСУ отразили агрессию оккупантов, ликвидировав более 120 российских врагов в течение суток.
- Бои продолжаются, произошло 140 боевых столкновений, противник применил ракетные и авиационные удары, а также дроны-камикадзе.
- Российские оккупанты активны в регионах населенных пунктов, но украинские войска успешно справляются с их атаками.
Покровское направление остается самым горячим на фронте
На Покровском направлении в течение дня враг совершил 41 штурмовое и наступательное действие.
Активность российских окупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Дачное, Алексеевка, Орехово и в направлениях Владимировки, Разиного, Молодецкого.
Бои не утихают до этого в четырех локациях. Авиационные удары КАБами враг нанес по районам населенных пунктов Полтавка и Маяк.
По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 124 и ранили 87 окупантов в данном направлении.
Уничтожили:
13 мотоциклов,
2 пушки,
6 БпЛА,
3 терминала спутниковой связи,
пункт управления БпЛА,
2 укрытия для личного состава.
Кроме этого повреждены четыре мотоцикла, два орудия, три миномета и три укрытия личного состава противника.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-