ЗСУ ліквідували понад 120 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, противник завдав двох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та 60 керованих авіабомб, використав для ударів 1206 дронів-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Головні тези:
- У протягом доби відбулося 140 бойових зіткнень на Покровському напрямку, де війська здійснили успішну оборону та ліквідацію понад 120 окупантів РФ.
- Російський ворог застосував сім ракет та 60 керованих авіабомб, а також понад 1200 дронів-камікадзе.
Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті
На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 41 штурмову та наступальну дію.
Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка, Горіхове та в напрямках Володимирівки, Разіного, Молодецького.
Бої не вщухають до цього часу у чотирьох локаціях. Авіаційних ударів КАБами ворог завдав по районах населених пунктів Полтавка та Маяк.
За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 124 та поранили 87 окупантів на даному напрямку.
Знищили:
13 мотоциклів,
2 гармати,
6 БпЛА,
3 термінали супутникового зв’язку,
пункт управління БпЛА,
2 укриття для особового складу.
Окрім цього пошкоджено чотири мотоцикли, дві гармати, три міномети та три укриття особового складу противника.
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