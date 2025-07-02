ЗСУ ліквідували понад 120 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 120 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, противник завдав двох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та 60 керованих авіабомб, використав для ударів 1206 дронів-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Головні тези:

  • У протягом доби відбулося 140 бойових зіткнень на Покровському напрямку, де війська здійснили успішну оборону та ліквідацію понад 120 окупантів РФ.
  • Російський ворог застосував сім ракет та 60 керованих авіабомб, а також понад 1200 дронів-камікадзе.

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 41 штурмову та наступальну дію.

Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка, Горіхове та в напрямках Володимирівки, Разіного, Молодецького.

Бої не вщухають до цього часу у чотирьох локаціях. Авіаційних ударів КАБами ворог завдав по районах населених пунктів Полтавка та Маяк.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 124 та поранили 87 окупантів на даному напрямку.

Знищили:

  • 13 мотоциклів,

  • 2 гармати,

  • 6 БпЛА,

  • 3 термінали супутникового зв’язку,

  • пункт управління БпЛА,

  • 2 укриття для особового складу.

Окрім цього пошкоджено чотири мотоцикли, дві гармати, три міномети та три укриття особового складу противника.

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