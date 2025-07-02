ЗСУ ліквідували понад 120 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, противник завдав двох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та 60 керованих авіабомб, використав для ударів 1206 дронів-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 41 штурмову та наступальну дію.

Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка, Горіхове та в напрямках Володимирівки, Разіного, Молодецького.

Бої не вщухають до цього часу у чотирьох локаціях. Авіаційних ударів КАБами ворог завдав по районах населених пунктів Полтавка та Маяк.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 124 та поранили 87 окупантів на даному напрямку.

Знищили:

13 мотоциклів,

2 гармати,

6 БпЛА,

3 термінали супутникового зв’язку,

пункт управління БпЛА,

2 укриття для особового складу.

Окрім цього пошкоджено чотири мотоцикли, дві гармати, три міномети та три укриття особового складу противника.