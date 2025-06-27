Сирський оголосив про серйозні успіхи на Покровського напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський оголосив про серйозні успіхи на Покровського напрямку

Олександр Сирський
Що відбувається на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив тотальну ліквідацію російських диверсійно-штурмових груп, які намагались просунутись на Покровському напрямку протягом двох тижнів. Сили оборони України змогли повернути ситуацію під свій контроль.

Головні тези:

  • Сирський розповів про успішну оборону на Покровському напрямку.
  • Головнокомандувач дав розпорядження для ефективного виконання нових завдань.

Що відбувається на Покровському напрямку

За словами Сирського, він присвятив день робочій поїздці на Покровський напрямок.

Що важливо розуміти, саме він досі є найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту.

Щодня тут відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень. Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання — близько 111 тисяч особового складу.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головком також наголосив, що ворог досі робить все можливе, щоб прорватися до адміністративної межі Донеччини.

Головна ціль армії РФ наразі — досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну “ногу русского солдата”, увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-”побєду”.

Що важливо розуміти, вкрай активно диверсійно-штурмові групи ворога наступали тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки — відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем.

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Поспілкувався з нашими воїнами в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони. Провів наради у підрозділах Збройних Сил та Національної гвардії України, які мужньо стримують і нищать ворога. Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з’ясувати всі проблемні моменти. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач.

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