Сирський оголосив про серйозні успіхи на Покровського напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив тотальну ліквідацію російських диверсійно-штурмових груп, які намагались просунутись на Покровському напрямку протягом двох тижнів. Сили оборони України змогли повернути ситуацію під свій контроль.
Головні тези:
- Сирський розповів про успішну оборону на Покровському напрямку.
- Головнокомандувач дав розпорядження для ефективного виконання нових завдань.
Що відбувається на Покровському напрямку
За словами Сирського, він присвятив день робочій поїздці на Покровський напрямок.
Що важливо розуміти, саме він досі є найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту.
Головком також наголосив, що ворог досі робить все можливе, щоб прорватися до адміністративної межі Донеччини.
Головна ціль армії РФ наразі — досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну “ногу русского солдата”, увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-”побєду”.
Що важливо розуміти, вкрай активно диверсійно-штурмові групи ворога наступали тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки — відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем.
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