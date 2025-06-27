Сирський оголосив про серйозні успіхи на Покровського напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив тотальну ліквідацію російських диверсійно-штурмових груп, які намагались просунутись на Покровському напрямку протягом двох тижнів. Сили оборони України змогли повернути ситуацію під свій контроль.

Що відбувається на Покровському напрямку

За словами Сирського, він присвятив день робочій поїздці на Покровський напрямок.

Що важливо розуміти, саме він досі є найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту.

Щодня тут відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень. Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання — близько 111 тисяч особового складу. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головком також наголосив, що ворог досі робить все можливе, щоб прорватися до адміністративної межі Донеччини.

Головна ціль армії РФ наразі — досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну “ногу русского солдата”, увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-”побєду”.

Що важливо розуміти, вкрай активно диверсійно-штурмові групи ворога наступали тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки — відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем.

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine