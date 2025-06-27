Сырский объявил о серьезных успехах на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский объявил о серьезных успехах на Покровском направлении

Александр Сырский
Что происходит на Покровском направлении
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил тотальную ликвидацию российских диверсионно-штурмовых групп, пытавшихся продвинуться на Покровском направлении в течение двух недель. Силы обороны Украины смогли вернуть ситуацию под свой контроль.

Главные тезисы

  • Сырский рассказал об успешной обороне на Покровском направлении.
  • Главнокомандующий распорядился касательно эффективного выполнения новых задач.

Что происходит на Покровском направлении

По словам Сырского, он посвятил день рабочей поездке на Покровское направление.

Что важно понимать, именно он до сих пор является самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта.

Ежедневно здесь происходит не менее полусотни боевых столкновений. Именно на этом направлении россияне создавали наиболее многочисленную группировку — около 111 тысяч личного состава.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главком также подчеркнул, что враг до сих пор делает все возможное, чтобы прорваться к административной границн Донецкой области.

Главная цель армии РФ — достижение психологического эффекта: поставить печально известную «ногу русского солдата», воткнуть флаг и раструбить об очередной псевдо-«победе».

Что важно понимать, крайне активно диверсионно-штурмовые группы врага наступали здесь две недели назад. Но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки отброшены дальше от админграницы. Ситуация под контролем.

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Пообщался с нашими воинами в непосредственной близости от линии боевого столкновения и на последующих линиях обороны. Провел совещания в подразделениях Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые сдерживают и уничтожают врага. Мог в мелких деталях изучить оперативную обстановку, выяснить все проблемные моменты. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач.

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