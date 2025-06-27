Сырский объявил о серьезных успехах на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил тотальную ликвидацию российских диверсионно-штурмовых групп, пытавшихся продвинуться на Покровском направлении в течение двух недель. Силы обороны Украины смогли вернуть ситуацию под свой контроль.

Что происходит на Покровском направлении

По словам Сырского, он посвятил день рабочей поездке на Покровское направление.

Что важно понимать, именно он до сих пор является самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта.

Ежедневно здесь происходит не менее полусотни боевых столкновений. Именно на этом направлении россияне создавали наиболее многочисленную группировку — около 111 тысяч личного состава. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главком также подчеркнул, что враг до сих пор делает все возможное, чтобы прорваться к административной границн Донецкой области.

Главная цель армии РФ — достижение психологического эффекта: поставить печально известную «ногу русского солдата», воткнуть флаг и раструбить об очередной псевдо-«победе».

Что важно понимать, крайне активно диверсионно-штурмовые группы врага наступали здесь две недели назад. Но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки отброшены дальше от админграницы. Ситуация под контролем.

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine