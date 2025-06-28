ЗСУ ліквідували 113 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 113 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

З початку доби відбулося 111 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 51 авіаційного удару, скинувши 55 керованих авіаційних бомб, здійснив 1170 ударів дронами-камікадзе та 4432 артилерійські обстріли. Найгарячішим залишається Покровський напрямок.

Головні тези:

  • ЗСУ впоралися зі значним противником, ліквідувавши 113 окупантів РФ на Покровському напрямку.
  • Упродовж доби відбулося 111 бойових зіткнень, в результаті яких ворог завдавав значних ушкоджень по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

На Покровському напрямку ЗСУ знешкодили майже 200 окупантів РФ

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив тридцять чотири штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка.

Противник завдав авіаудару по Покровську.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 198 окупантів, з них 113 — безповоротно.

Знищено:

  • 11 одиниць автомобільної техніки,

  • 1 мотоцикл,

  • 8 БпЛА,

  • 4 термінали супутникового зв’язку,

  • 6 антен управління БпЛА,

  • 6 укриттів для особового складу.

Крім того, пошкоджено один танк, бойову броньовану машину, автомобіль, два мотоцикли та сім артилерійських засобів противника.

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