ВСУ ликвидировали 113 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 113 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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С начала суток произошло 111 боевых столкновений. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 51 авиационный удар, сбросив 55 управляемых авиационных бомб, совершил 1170 ударов дронами-камикадзе и 4432 артиллерийских обстрела. Самым горячим остается Покровское направление.

Главные тезисы

  • ВСУ ликвидировали 113 оккупантов РФ на Покровском направлении в результате 111 боевых столкновений за сутки.
  • Было уничтожено 11 единиц автомобильной техники, 1 мотоцикл, 8 БпЛА, 4 терминала спутниковой связи и другое вооружение врага.

На Покровском направлении ВСУ обезвредили около 200 оккупантов РФ

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил тридцать четыре штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Луч, Лисовка, Удачное, Котляровка, Орехово и Алексеевка.

Противник нанес авиаудару по Покровску.

По предварительным подсчетам, в этом направлении украинские воины обезвредили 198 оккупантов, из них 113 — безвозвратно.

Уничтожено:

  • 11 единиц автомобильной техники,

  • 1 мотоцикл,

  • 8 БпЛА,

  • 4 терминала спутниковой связи,

  • 6 антенн управления БпЛА,

  • 6 укрытий для личного состава.

Кроме того, поврежден один танк, боевая бронированная машина, автомобиль, два мотоцикла и семь артиллерийских средств противника.

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