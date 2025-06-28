ВСУ ликвидировали 113 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала суток произошло 111 боевых столкновений. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 51 авиационный удар, сбросив 55 управляемых авиационных бомб, совершил 1170 ударов дронами-камикадзе и 4432 артиллерийских обстрела. Самым горячим остается Покровское направление.

На Покровском направлении ВСУ обезвредили около 200 оккупантов РФ

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил тридцать четыре штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Луч, Лисовка, Удачное, Котляровка, Орехово и Алексеевка.

Противник нанес авиаудару по Покровску.

По предварительным подсчетам, в этом направлении украинские воины обезвредили 198 оккупантов, из них 113 — безвозвратно.

Уничтожено:

11 единиц автомобильной техники,

1 мотоцикл,

8 БпЛА,

4 терминала спутниковой связи,

6 антенн управления БпЛА,

6 укрытий для личного состава.

Кроме того, поврежден один танк, боевая бронированная машина, автомобиль, два мотоцикла и семь артиллерийских средств противника.