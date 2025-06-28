ВСУ ликвидировали 113 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала суток произошло 111 боевых столкновений. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 51 авиационный удар, сбросив 55 управляемых авиационных бомб, совершил 1170 ударов дронами-камикадзе и 4432 артиллерийских обстрела. Самым горячим остается Покровское направление.
Главные тезисы
- ВСУ ликвидировали 113 оккупантов РФ на Покровском направлении в результате 111 боевых столкновений за сутки.
- Было уничтожено 11 единиц автомобильной техники, 1 мотоцикл, 8 БпЛА, 4 терминала спутниковой связи и другое вооружение врага.
На Покровском направлении ВСУ обезвредили около 200 оккупантов РФ
В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил тридцать четыре штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Луч, Лисовка, Удачное, Котляровка, Орехово и Алексеевка.
Противник нанес авиаудару по Покровску.
По предварительным подсчетам, в этом направлении украинские воины обезвредили 198 оккупантов, из них 113 — безвозвратно.
Уничтожено:
11 единиц автомобильной техники,
1 мотоцикл,
8 БпЛА,
4 терминала спутниковой связи,
6 антенн управления БпЛА,
6 укрытий для личного состава.
Кроме того, поврежден один танк, боевая бронированная машина, автомобиль, два мотоцикла и семь артиллерийских средств противника.
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