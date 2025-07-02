Сразу 10 районов сосредоточения армии РФ попали под удары ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Сразу 10 районов сосредоточения армии РФ попали под удары ВСУ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 2 июля 2025 года
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Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1225-й день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки на фронте 171 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 2 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1022090 (+1110) человек

  • танков — 10985 (+2) ед

  • боевых бронированных машин — 22931 (+3) ед

  • артиллерийских систем — 29794 (+40) ед

  • РСЗО — 1427 (+0) ед

  • средства ПВО — 1191 (+1) ед

  • самолетов — 420 (+0) ед

  • вертолетов — 340 (+0) ед

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 43013 (+73)

  • крылатые ракеты — 3436 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 53786 (+90)

  • специальная техника — 3921 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 60 авиационных ударов, применил две ракеты и 119 управляемых бомб.

Кроме этого, произвел 5681 обстрел, из них 108 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2674 дрона-камикадзе.

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