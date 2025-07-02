Сразу 10 районов сосредоточения армии РФ попали под удары ВСУ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1225-й день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- Всего за прошедшие сутки на фронте 171 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 2 июля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1022090 (+1110) человек
танков — 10985 (+2) ед
боевых бронированных машин — 22931 (+3) ед
артиллерийских систем — 29794 (+40) ед
РСЗО — 1427 (+0) ед
средства ПВО — 1191 (+1) ед
самолетов — 420 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня — 43013 (+73)
крылатые ракеты — 3436 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 53786 (+90)
специальная техника — 3921 (+0)
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 60 авиационных ударов, применил две ракеты и 119 управляемых бомб.
Кроме этого, произвел 5681 обстрел, из них 108 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2674 дрона-камикадзе.
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