Одразу 10 районів зосередження армії РФ потрапили під удари ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Одразу 10 районів зосередження армії РФ потрапили під удари ЗСУ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 2 липня 2025 року
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Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1225 день масштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Загалом протягом минулої доби на фронті 171 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 2 липня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1022090 (+1110) осіб

  • танків — 10985 (+2) од

  • бойових броньованих машин — 22931 (+3) од

  • артилерійських систем — 29794 (+40) од

  • РСЗВ — 1427 (+0) од

  • засоби ППО — 1191 (+1) од

  • літаків — 420 (+0) од

  • гелікоптерів — 340 (+0) од

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43013 (+73)

  • крилаті ракети — 3436 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 53786 (+90)

  • спеціальна техніка — 3921 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 60 авіаційних ударів, застосував дві ракети і 119 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 5681 обстріл, з них 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2674 дрони-камікадзе.

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