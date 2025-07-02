Одразу 10 районів зосередження армії РФ потрапили під удари ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і один інший важливий об’єкт російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1225 день масштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби на фронті 171 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 2 липня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1022090 (+1110) осіб
танків — 10985 (+2) од
бойових броньованих машин — 22931 (+3) од
артилерійських систем — 29794 (+40) од
РСЗВ — 1427 (+0) од
засоби ППО — 1191 (+1) од
літаків — 420 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43013 (+73)
крилаті ракети — 3436 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 53786 (+90)
спеціальна техніка — 3921 (+0)
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 60 авіаційних ударів, застосував дві ракети і 119 керованих бомб.
Крім цього, здійснив 5681 обстріл, з них 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2674 дрони-камікадзе.
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