Росія атакувала лікарню у Херсоні — що відомо

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін офіційно підтвердив, що пізно вночі 1 липня російські загарбники здійснили обстріл шпиталю в Херсоні. Згідно з останніми даними, постраждали цивільних.
Головні тези:
- Серед постраждалих пацієнти та персонал медичного закладу.
- Вранці 2 липня ворог знову обстріляв Херсон.
Нова атака РФ на Херсон — перші подробиці
За словами Прокудіна, близько 23:00 1 липня солдати РФ влаштували обстріл з артилерії — під ворожий вогонь потрапила один із місцевих шпиталів.
Внаслідок дій противника потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер.
Окрім того, наголошується, що 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненнням грудної клітини.
Також вказано, що 69-річний потерпілій надали допомогу, від госпіталізації вона відмовилась.
Херсонська ОВА повідомляє, що ще одна людина була поранена внаслідок російського обстрілу міста Херсон рано-вранці 2 липня.
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