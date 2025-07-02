Росія атакувала лікарню у Херсоні — що відомо

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін офіційно підтвердив, що пізно вночі 1 липня російські загарбники здійснили обстріл шпиталю в Херсоні. Згідно з останніми даними, постраждали цивільних.

Нова атака РФ на Херсон — перші подробиці

За словами Прокудіна, близько 23:00 1 липня солдати РФ влаштували обстріл з артилерії — під ворожий вогонь потрапила один із місцевих шпиталів.

Внаслідок дій противника потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер.

Окрім того, наголошується, що 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненнням грудної клітини.

Ще двоє, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно.У медзакладі продовжують перебувати й четверо постраждалих пацієнтів — чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них — вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення. Поширити

Також вказано, що 69-річний потерпілій надали допомогу, від госпіталізації вона відмовилась.

Херсонська ОВА повідомляє, що ще одна людина була поранена внаслідок російського обстрілу міста Херсон рано-вранці 2 липня.