Россия атаковала больницу в Херсоне — что известно

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин официально подтвердил, что поздно ночью 1 июля российские захватчики произвели обстрел госпиталя в Херсоне. Согласно последним данным, пострадали гражданские.
Главные тезисы
- Среди пострадавших пациенты и персонал медицинского учреждения.
- Утром 2 июля враг снова обстрелял Херсон.
Новая атака РФ на Херсон — первые подробности
По словам Прокудина, около 23:00 1 июля солдаты РФ устроили обстрел из артиллерии — под вражеский огонь попал один из местных госпиталей.
В результате действий противника повреждено здание учреждения здравоохранения, пострадали пять пациентов и трое медицинских сестер.
Кроме того, указано, что 44-летнюю работницу больницы госпитализировали с взрывной травмой, контузией и обломочным ранением грудной клетки.
Также указано, что 69-летний потерпевшей оказали помощь, от госпитализации она отказалась.
Херсонская ОВА сообщает, что еще один человек был ранен в результате российских обстрелов города Херсон рано утром 2 июля.
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