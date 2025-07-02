Россия атаковала больницу в Херсоне — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала больницу в Херсоне — что известно

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Новая атака РФ на Херсон - первые подробности
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Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин официально подтвердил, что поздно ночью 1 июля российские захватчики произвели обстрел госпиталя в Херсоне. Согласно последним данным, пострадали гражданские.

Главные тезисы

  • Среди пострадавших пациенты и персонал медицинского учреждения.
  • Утром 2 июля враг снова обстрелял Херсон.

Новая атака РФ на Херсон — первые подробности

По словам Прокудина, около 23:00 1 июля солдаты РФ устроили обстрел из артиллерии — под вражеский огонь попал один из местных госпиталей.

В результате действий противника повреждено здание учреждения здравоохранения, пострадали пять пациентов и трое медицинских сестер.

Кроме того, указано, что 44-летнюю работницу больницы госпитализировали с взрывной травмой, контузией и обломочным ранением грудной клетки.

Еще двое, 54 и 44 года, лечатся амбулаторно. В медучреждении продолжают находиться и четверо пострадавших пациентов — мужчины, 58 и 60 лет, а также женщины, 64 и 57 лет. У них — взрывные травмы, контузии и различные обломочные ранения.

Также указано, что 69-летний потерпевшей оказали помощь, от госпитализации она отказалась.

Херсонская ОВА сообщает, что еще один человек был ранен в результате российских обстрелов города Херсон рано утром 2 июля.

Около 04:00 оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона. Под удар попал 52-летний мужчина.

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