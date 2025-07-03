ЗСУ ліквідували 1 тис окупантів РФ протягом доби

За останню добу з 2 на 3 липня армія Росії втратила на фронті 1000 солдатів, танк і 5 бойових броньованих машин.
Головні тези:
- За одну добу ЗСУ ліквідували 1000 окупантів РФ на фронті.
- Армія Росії зазнала втрат: 1000 солдатів, танк і 5 бойових броньованих машин.
- Загальні бойові втрати противника у війні з Україною становлять понад мільйон поранених або ліквідованих осіб, а також значну кількість техніки і засобів.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 липня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 023 090 (+1000) осіб поранено/ліквідовано;
танків — 10 986 (+1) од.;
бойових броньованих машин — 22 936 (+5) од.;
артилерійських систем — 29 815 (+21) од.;
РСЗВ — 1427 од. (+0);
засобів ППО — 1191 од. (+0);
літаків — 420 од. (+0);
гелікоптерів — 340 од. (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43 098 (+85) од.;
крилатих ракет — 3436 од. (+0);
кораблів/катерів — 28 од. (+0);
підводних човнів — 1 од. (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн — 53 887 (+101) од.;
спеціальної техніки — 3922 (+1) од.
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