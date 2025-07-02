Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 80 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 02.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Вісім ворожих атак сьогодні відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час точиться ще один бій. Також противник завдав сім авіаударів, скинувши при цьому 16 КАБ, здійснив 196 обстрілів, зокрема 14 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції наших захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в напрямку Митрофанівки, наші воїни дають гідну відсіч, шість боєзіткнень тривають.

На Куп’янському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у бік Петропавліки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Рідкодуб, Торське, Григорівка та в напрямках Чернещини й Нового Миру, два боєзіткнення досі тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог проводить одну атакувальну дію у бік Федорівки, триває бій.

На Краматорському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції Сил оборони в напрямку Бондарного, Маркового та в районі Часового Яру. Наші захисники вже зупинили дві наступальні дії противника.