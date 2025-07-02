Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 80 боїв

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень з російським агресором становить 76.
Головні тези:
- Інформація про 76 бойових зіткнень та авіаційні удари від російських окупантів.
- Різні напрямки фронту відзначаються активними атаками та українською гідною відсіччю.
Актуальна ситуація на фронті 2 липня
Оперативна інформація станом на 16:00 02.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Вісім ворожих атак сьогодні відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час точиться ще один бій. Також противник завдав сім авіаударів, скинувши при цьому 16 КАБ, здійснив 196 обстрілів, зокрема 14 — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції наших захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в напрямку Митрофанівки, наші воїни дають гідну відсіч, шість боєзіткнень тривають.
На Куп’янському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у бік Петропавліки.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Рідкодуб, Торське, Григорівка та в напрямках Чернещини й Нового Миру, два боєзіткнення досі тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.
На Сіверському напрямку ворог проводить одну атакувальну дію у бік Федорівки, триває бій.
На Краматорському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції Сил оборони в напрямку Бондарного, Маркового та в районі Часового Яру. Наші захисники вже зупинили дві наступальні дії противника.
На Торецькому напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень у районах населених пунктів Торецьк, Петрівка, Русин Яр та в напрямку Плещіївки, одне боєзіткнення триває до цього часу.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, два боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів КАБами ворог завдав по районах населених пунктів Полтавка та Маяк.
На Новопавлівському напрямку відбулося вісім ворожих атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне та Шевченко — два боєзіткнення тривають.
Сили оборони стримують атаку окупантів в районі Кам’янського на Оріхівському напрямку.
На Придніпровському напрямку загарбники наступальних дій не проводили, проте завдали авіаційного удару по Козацькому.
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