Генштаб ЗСУ заявив про успішну оборонну операцію на Сумщині — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ заявив про успішну оборонну операцію на Сумщині — що відомо

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північнослобожанському напрямку та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Головні тези:

  • Генштаб ЗСУ повідомив про успішну оборонну операцію на Сумщині, де українські війська відбивають штурми російського ворога.
  • Українські захисники ефективно діють на Північнослобожанському та Курському напрямках, де знищено сотні ворожих військ і техніки.

ЗСУ контратакують на Сумщині

Активні дії українських захисників на цьому, а також на Курському напрямку, скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тисяч осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський.

На цей час ситуація стабілізована, просування ворога зупинено по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – кордон РФ – плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області.

Наші війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника. Так, в результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум.

Російський агресор залучає на цьому напрямку свої найкращі бригади – морську піхоту, десантно-штурмові частини, найбільш боєздатні частини мотострілецьких військ, активно використовує далекобійну артилерію, авіацію, ударні дрони. Одночасно з цим противник і надалі намагається витіснити підрозділи Сил оборони України з території Курської та Бєлгородської областей РФ.

Українські воїни ефективно знищують особовий склад ворога, його військову техніку та озброєння. Так, у червні 2025 року загальні втрати противника на Північнослобожанському і Курському напрямках склали близько 9310 військовослужбовців, з яких безповоротні – понад 4470, санітарні – близько 4800, полонені – 42 особи.

Також за місяць знищено 423 одиниці військової техніки росіян, з яких шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і РСЗВ, три засоби ППО.

Вогневе ураження по противнику завдається на глибину до 100 км (зокрема на території РФ).

Таким чином, протягом червня уражено:

  • командних пунктів ворога – 16,

  • КСП – 8,

  • районів зосередження живої сили – 6,

  • районів зосередження озброєнь і військової техніки – 1,

  • складів боєприпасів – 3,

  • складів матеріально-технічних засобів – 3,

  • складів зберігання БПлА – 3,

  • пунктів управління БПлА – 2,

  • рембази – 2,

  • логістична база та нафтобаза.

Загалом, за період із серпня 2024 року (від початку Курської операції) втрати противника на Курському і Північнослобожанському напрямках становлять понад 75 860 осіб, у тому числі 1037 полонених.

Також знищено 2 848 одиниць військової техніки, з яких 99 танків, 709 ББМ, 322 артисистем і РСЗВ.

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