ЗСУ ліквідували 1070 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 1070 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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За минулу добу, з 29 на 30 червня, російська армія втратила в боях проти України ще 1070 солдатів. Також ЗСУ знищили десятки крилатих ракет і гелікоптери ворога.

Головні тези:

  • Збройні Сили України продовжують успішно ліквідовувати ворожі підрозділи в ході війни з Російською Федерацією.
  • Протягом останньої доби вдалося ліквідувати 1070 солдатів та багато техніки ворога, включно з крилатими ракетами та гелікоптерами.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про втрати загарбників повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Актуальні втрати РФ

  • Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 020 010 (+1070) осіб поранені/ліквідовані;

  • танків — 10 980 (+4) одиниць;

  • бойових броньованих машин — 22 922 (+7) одиниці;

  • артилерійських систем — 29 718 (+29) одиниць;

  • РСЗВ — 1427 (+2) одиниць;

  • засобів ППО — 1189 одиниць;

  • літаків — 420 одиниць;

  • гелікоптерів — 340 (+3) одиниць;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 42 796 (+172) одиниці;

  • крилатих ракет — 3336 (+42) одиниці;

  • кораблів/катерів — 28 одиниць;

  • підводних човнів — 1 одиниць;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 53 593 (+85) одиниць;

  • спеціальної техніки — 3921 одиниця.

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