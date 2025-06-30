ЗСУ ліквідували 1070 окупантів РФ протягом доби

За минулу добу, з 29 на 30 червня, російська армія втратила в боях проти України ще 1070 солдатів. Також ЗСУ знищили десятки крилатих ракет і гелікоптери ворога.
Головні тези:
- Збройні Сили України продовжують успішно ліквідовувати ворожі підрозділи в ході війни з Російською Федерацією.
- Протягом останньої доби вдалося ліквідувати 1070 солдатів та багато техніки ворога, включно з крилатими ракетами та гелікоптерами.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про втрати загарбників повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 червня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 020 010 (+1070) осіб поранені/ліквідовані;
танків — 10 980 (+4) одиниць;
бойових броньованих машин — 22 922 (+7) одиниці;
артилерійських систем — 29 718 (+29) одиниць;
РСЗВ — 1427 (+2) одиниць;
засобів ППО — 1189 одиниць;
літаків — 420 одиниць;
гелікоптерів — 340 (+3) одиниць;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 42 796 (+172) одиниці;
крилатих ракет — 3336 (+42) одиниці;
кораблів/катерів — 28 одиниць;
підводних човнів — 1 одиниць;
автомобільної техніки та автоцистерн — 53 593 (+85) одиниць;
спеціальної техніки — 3921 одиниця.
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