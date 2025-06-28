Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 70 боєзіткнень від початку доби

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 71.
Головні тези:
- З початку доби відбулося понад 70 боєзіткнень на різних напрямках фронту.
- Армія РФ здійснила авіаційні удари та обстріли позицій українських військ та населених пунктів.
- На деяких напрямках тривають бойові дії і атаки.
Актуальна ситуація на фронті 28 червня
Оперативна інформація станом на 16:00 28.06.2025 року щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося шість боєзіткнень, з яких одне триває. Крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши одинадцять керованих авіабомб, а також здійснив 202 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість атак на позиції наших військ у районах Вовчанська та Строївки, два боєзіткнення продовжуються. Авіація противника вдарила КАБами по населеному пункту Вільхуватка.
На Куп’янському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю, триває два боєзіткнення.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор десять разів атакував у районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та у бік Серебрянки і Григорівки. Наразі продовжуються два боєзіткнення.
На Сіверському напрямку противник п’ять разів намагався йти вперед поблизу Григорівки — всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі спроби просунутися у напрямку Білої Гори.
На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки. На даний час один бій триває.
На Покровському напрямку сьогодні ворог двадцять дев’ять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Бої тривають у трьох локаціях.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки ворога у районах населених пунктів Ялта, Запоріжжя, Дніпроенергія та Шевченко. Ще два боєзіткнення тривають.
Авіаударів некерованими авіаракетами зазнали Залізничне та Білогір’я на Гуляйпільському напрямку.
На Оріхівському напрямку під удари авіації загарбників потрапили Кам’янське та Оріхів.
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