Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 70 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 28.06.2025 року щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося шість боєзіткнень, з яких одне триває. Крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши одинадцять керованих авіабомб, а також здійснив 202 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість атак на позиції наших військ у районах Вовчанська та Строївки, два боєзіткнення продовжуються. Авіація противника вдарила КАБами по населеному пункту Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю, триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор десять разів атакував у районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та у бік Серебрянки і Григорівки. Наразі продовжуються два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник п’ять разів намагався йти вперед поблизу Григорівки — всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі спроби просунутися у напрямку Білої Гори.