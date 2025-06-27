Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 70 боїв від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 27.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили вісім атак загарбників. Також ворог завдав 7 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 12 керованих авіаційних бомб, та здійснив 171 обстріл.

Дві атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ та Петропавлівка на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районі Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор одинадцять разів атакував у районах Рідкодуба, Торського та в напрямках Греківки, Шандриголового, Нового Миру.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили ворожу атаку поблизу Івано-Дар’ївки.