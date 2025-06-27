Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 70 боїв від початку доби

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 69.
Головні тези:
- Бойові дії продовжуються: 69 зіткнень між ЗСУ та армією РФ за весь час доби.
- Українські воїни відбили атаки загарбників та захищають позиції на різних напрямках фронту.
Актуальна ситуація на фронті 27 червня
Оперативна інформація станом на 16.00 27.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили вісім атак загарбників. Також ворог завдав 7 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 12 керованих авіаційних бомб, та здійснив 171 обстріл.
Дві атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ та Петропавлівка на Південно-Слобожанському напрямку.
На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районі Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор одинадцять разів атакував у районах Рідкодуба, Торського та в напрямках Греківки, Шандриголового, Нового Миру.
На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили ворожу атаку поблизу Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі спроби просуватись вперед поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.
На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших військ в бік Олександро-Калинового та Русиного Яру. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Покровському напрямку сьогодні ворог двадцять три рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки. Одне боєзіткнення продовжується дотепер. Ударів російськими керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Полтавка та Мирноград.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка в бік Ялти, Комара. П’ять з восьми наступальних дій ворога відбито, три боєзіткнення триває.
На Оріхівському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Кам’янському.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед.
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