Между ВСУ и армией РФ произошло почти 70 боев с начала суток

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 69.
Главные тезисы
- Общее количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ за сутки составляет 69.
- Украинские воины успешно отразили атаки захватчиков на различных направлениях фронта.
- В ходе противостояния на линии фронта были зафиксированы атаки и различные боевые действия, включая использование авиационных бомб и ракет.
Актуальная ситуация на фронте 27 июня
Оперативная информация по состоянию на 16.00 27.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили восемь атак захватчиков.
Две атаки отразили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск и Петропавловка на Южно-Слобожанском направлении.
В Купянском направлении враг однажды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районе Новоплатоновки.
На Лиманском направлении сегодня агрессор одиннадцать раз атаковал в районах Редкодуба, Торского и в направлениях Грековки, Шандриголового, Нового Мира.
На Северском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку вблизи Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских попытки продвигаться вперед вблизи Маркова, Предтечино и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в сторону Александро-Калинового и Русиного Яра. Одно боеприкосновение продолжается до сих пор.
В Покровском направлении сегодня враг двадцать три раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новосергеевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Удары российскими управляемыми авиационными бомбами подверглись населенным пунктам Полтавка и Мирноград.
На Новопавловском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населённых пунктов Шевченко, Федоровка в сторону Ялты, Комара. Пять из восьми наступательных действий врага отражены, три боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Каменскому.
На Приднепровском направлении враг предпринял одну неудачную попытку продвинуться вперед.
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