Между ВСУ и армией РФ произошло почти 70 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 27.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских попытки продвигаться вперед вблизи Маркова, Предтечино и в сторону Белой Горы.

На Лиманском направлении сегодня агрессор одиннадцать раз атаковал в районах Редкодуба, Торского и в направлениях Грековки, Шандриголового, Нового Мира.

В Купянском направлении враг однажды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районе Новоплатоновки.

Две атаки отразили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск и Петропавловка на Южно-Слобожанском направлении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили восемь атак захватчиков.

На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в сторону Александро-Калинового и Русиного Яра. Одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

В Покровском направлении сегодня враг двадцать три раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новосергеевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Удары российскими управляемыми авиационными бомбами подверглись населенным пунктам Полтавка и Мирноград.

На Новопавловском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населённых пунктов Шевченко, Федоровка в сторону Ялты, Комара. Пять из восьми наступательных действий врага отражены, три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Каменскому.