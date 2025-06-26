Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боев

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток произошло 79 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Произошло почти 80 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ по разным направлениям фронта.
- Украинские защитники успешно отразили 8 из 14 вражеских атак на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 26 июня
Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Восемь из четырнадцати вражеских атак уже отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время продолжаются бои. Также противник нанес авиаудара, сбросив при этом четыре КАБ, совершил 100 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Глубокое, Зыбино, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка, наши воины дали достойный отпор.
На Купянском направлении противник четырежды атаковал позиции наших войск в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленой Рощи, один бой еще продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб и в направлениях Ольговки, Колодцев, Зеленой Долины, Торского.
На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции сил обороны в направлении Маркового и Белой Горы.
На Торецком направлении сегодня противник атаковал пять раз, в районах Яблоновки и Русиного Яра, сейчас идет одно боестолкновение.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 21 атаку, еще пять боестолкновений продолжаются. Потери неприятеля уточняются.
Сегодня на Новопавловском направлении противник восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Звезда, Ялта, Запорожье, Богатырь, Федоровка и Одрадное. До сих пор длится два боестолкновения.
На Ореховском направлении агрессор нанес авиационных ударов по районам Степногорска, Приморского и Каменского.
На Приднепровском направлении враг четыре раза безуспешно атаковал в сторону позиций наших защитников, нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Казацкому.
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