Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боев

Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Восемь из четырнадцати вражеских атак уже отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время продолжаются бои. Также противник нанес авиаудара, сбросив при этом четыре КАБ, совершил 100 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Глубокое, Зыбино, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка, наши воины дали достойный отпор.

На Купянском направлении противник четырежды атаковал позиции наших войск в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленой Рощи, один бой еще продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб и в направлениях Ольговки, Колодцев, Зеленой Долины, Торского.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции сил обороны в направлении Маркового и Белой Горы.