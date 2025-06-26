Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 80 боїв

Оперативна інформація станом на 16.00 26.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Вісім з чотирнадцяти ворожих атак вже відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час продовжуються бої. Також противник завдав авіаудару, скинувши при цьому чотири КАБ, здійснив 100 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Глибоке, Зибине, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка, наші воїни дали гідну відсіч.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю, один бій ще триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, та в напрямках Ольгівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського. Сили оборони зупинили дев’ять спроб противника просунутися вперед, два боєзіткнення ще тривають.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Маркового та Білої Гори.