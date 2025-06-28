Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.06.2025 о российском вторжении предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, а также осуществил 202 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили шесть атак на позиции наших войск в районах Волчанска и Строевки, два боестолкновения продолжаются. Авиация противника ударила КАБами по населенному пункту Ольховатка.

На Купянском направлении враг четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Роща, длится два боестолкновения.

На Лиманском направлении сегодня агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении противник пять раз пытался идти вперед поблизости от Григоровки — все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили две вражеские попытки продвинуться в направлении Белой Горы.