Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боестолкновений с начала суток

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 71.
Главные тезисы
- С начала суток произошло более 70 боестолкновений между ВСУ и армией РФ по разным направлениям фронта.
- Враг совершил авиационные удары и обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 28 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.06.2025 о российском вторжении предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, а также осуществил 202 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили шесть атак на позиции наших войск в районах Волчанска и Строевки, два боестолкновения продолжаются. Авиация противника ударила КАБами по населенному пункту Ольховатка.
На Купянском направлении враг четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Роща, длится два боестолкновения.
На Лиманском направлении сегодня агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.
На Северском направлении противник пять раз пытался идти вперед поблизости от Григоровки — все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили две вражеские попытки продвинуться в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении противник четырежды атаковал позиции наших войск в районах Курдюмовки, Торецкая, Леонидовки и в сторону Яблоновки. В настоящее время одно сражение продолжается.
На Покровском направлении сегодня враг двадцать девять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Луч, Лисовка, Удачное, Котляровка, Орехово и Алексеевка. Бои продолжаются в трех локациях.
На Новопавловском направлении наши защитники отразили четыре атаки врага в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия и Шевченко. Еще два боестолкновения продолжаются.
Авиаудары неуправляемыми авиаракетами испытали Железнодорожное и Белогорье на Гуляйпольском направлении.
На Ореховском направлении под удары авиации захватчиков попали Каменское и Орехов.
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