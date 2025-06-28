Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боестолкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 71.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло более 70 боестолкновений между ВСУ и армией РФ по разным направлениям фронта.
  • Враг совершил авиационные удары и обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов.

Актуальная ситуация на фронте 28 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.06.2025 о российском вторжении предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, а также осуществил 202 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили шесть атак на позиции наших войск в районах Волчанска и Строевки, два боестолкновения продолжаются. Авиация противника ударила КАБами по населенному пункту Ольховатка.

  • На Купянском направлении враг четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Роща, длится два боестолкновения.

  • На Лиманском направлении сегодня агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

  • На Северском направлении противник пять раз пытался идти вперед поблизости от Григоровки — все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.

  • На Краматорском направлении Силы обороны отразили две вражеские попытки продвинуться в направлении Белой Горы.

  • На Торецком направлении противник четырежды атаковал позиции наших войск в районах Курдюмовки, Торецкая, Леонидовки и в сторону Яблоновки. В настоящее время одно сражение продолжается.

  • На Покровском направлении сегодня враг двадцать девять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Луч, Лисовка, Удачное, Котляровка, Орехово и Алексеевка. Бои продолжаются в трех локациях.

  • На Новопавловском направлении наши защитники отразили четыре атаки врага в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия и Шевченко. Еще два боестолкновения продолжаются.

  • Авиаудары неуправляемыми авиаракетами испытали Железнодорожное и Белогорье на Гуляйпольском направлении.

  • На Ореховском направлении под удары авиации захватчиков попали Каменское и Орехов.

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