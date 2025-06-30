ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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За минувшие сутки, с 29 на 30 июня, российская армия потеряла в боях против Украины еще 1070 солдат. Также ВСУ уничтожили десятки крылатых ракет и вертолеты врага.

Главные тезисы

  • ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов РФ за одни сутки в ходе военных действий.
  • Актуальные потери российской армии в войне против Украины достигли значительных цифр.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

О потерях захватчиков сообщается в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Актуальные потери РФ

  • Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 30 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 020 010 (+1070) человек ранены/ликвидированы;

  • танков — 10 980 (+4) единиц;

  • боевых бронированных машин — 22 922 (+7) единицы;

  • артиллерийских систем — 29 718 (+29) единиц;

  • РСЗО — 1427 (+2) единиц;

  • средств ПВО — 1189 единиц;

  • самолетов — 420 единиц;

  • вертолетов — 340 (+3) единиц;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 42 796 (+172) единицы;

  • крылатых ракет — 3336 (+42) единицы;

  • кораблей/катеров — 28 единиц;

  • подводных лодок — 1 единиц;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 53 593 (+85) единиц;

  • специальной техники — 3921 единица.

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