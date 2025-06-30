ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов РФ в течение суток

За минувшие сутки, с 29 на 30 июня, российская армия потеряла в боях против Украины еще 1070 солдат. Также ВСУ уничтожили десятки крылатых ракет и вертолеты врага.
Главные тезисы
- ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов РФ за одни сутки в ходе военных действий.
- Актуальные потери российской армии в войне против Украины достигли значительных цифр.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
О потерях захватчиков сообщается в строительстве Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 30 июня 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 020 010 (+1070) человек ранены/ликвидированы;
танков — 10 980 (+4) единиц;
боевых бронированных машин — 22 922 (+7) единицы;
артиллерийских систем — 29 718 (+29) единиц;
РСЗО — 1427 (+2) единиц;
средств ПВО — 1189 единиц;
самолетов — 420 единиц;
вертолетов — 340 (+3) единиц;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 42 796 (+172) единицы;
крылатых ракет — 3336 (+42) единицы;
кораблей/катеров — 28 единиц;
подводных лодок — 1 единиц;
автомобильной техники и автоцистерн — 53 593 (+85) единиц;
специальной техники — 3921 единица.
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